ХІТ переграв Атлетик Футзал у другому матчі фінальної серії Екстра-ліги

У неділю, 31 травня, відбувся другий матч фінальної серії Екстра-ліги з футзалу, в якому київський ХІТ вдруге обіграв дніпровський Атлетик Футзал.

Дніпряни вийшли вперед у першому таймі завдяки автоголу Андрія Мельника, проте Олександр Педяш зрівняв рахунок до кінця першої половини.

На початку другого тайму Богдан Зінгель влучним ударом вивів дніпрян уперед, але Педяш за 9 хвилин знов встановив паритет. Після цього Євгеній Жук вивів киян уперед.

На 39-й хвилині Артем Щур зрівняв рахунок, і у ту ж хвилину Владислав Первєєв поставив крапку в результаті матчу, забивши фінальний гол. У підсумку – кияни перемогли з рахунком 4:3, встановивши рахунок в серії 2:0.

Екстра-ліга-2025/26.

Фінал, 31 травня

ХІТ – Атлетик Футзал 4:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Мельник (автогол), 1:1 – 6 Педяш, 1:2 – 15 Зінгель, 2:2 – 24 Педяш, 3:2 – 30 Жук, 3:3 – 39 Щур, 4:3 – 39 Первєєв

Водночас у другому матчі в боротьбі за третє місце Суха Балка перемогла Сокіл по пенальті й зрівняла рахунок в серії.