Суха Балка сенсаційно вибила SkyUp, Сокіл пройшов Ураган: визначилися всі пари 1/2 фіналу Екстра-ліги

Олексій Мурзак — 3 травня 2026, 18:20
АФУ

У неділю, 3 травня, відбулося ще два матчі 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу, які визначили останні півфіналістів першості.

Так, головною сенсацією став прохід Сухої Балки, яка вирвала перемогу серії проти одного з головних фаворитів SkyUp.

Команда Станіслава Гончаренка відігралася з 0:3, та перевела гру в овертайми, де команди забили ще по 2 голи, тож долю переможця виявляла серія 6-метрових, де влучнішими були футзалісти команди з Жовтих Вод.

Долю ще одного півфіналіста, який визначався у парі Ураган – Сокіл, також вирішувала серія пенальті, де перемогу здобув клуб з Хмельницька.

Отже, у півфіналі Сокіл зіграє проти ХІТа, який вчора вибив Фурнітуру, а Суха Балка поміряється силами з дніпровським Атлетиком, який в 1/4 пройшов Кардинал.

Екстра-ліга-2025/26.
1/4 фіналу, четверті матчі, 3 травня

Ураган – Сокіл 2:3 (після пенальті)
Рахунок в серії 1:3

Суха Балка – SlyUp 6:5 (після пенальті)
Рахунок в серії 3:1

Z результатами попередніх матчів можна ознайомитися за цим посиланням

