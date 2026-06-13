Ексгравець збірної України став головним тренером Скай Ап

Максим Павленко призначений головним тренером київського футзального клубу Скай Ап.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Деталі угоди не розголошуються. 50-річний фахівець перейшов до столичного колективу з коломийської Фурнітури, яку доводив до чвертьфіналу плейоф Екстра-ліги.

Загалом Павленко протягом своєї тренерської кар'єри здобув одне чемпіонство, звання срібного призера та дві бронзові медалі в українській першості.

Зокрема, з івано-франківським Ураганом, який наставник очолював з 2017-го року по 2024-й рік, він виграв 3 Кубки України, Суперкубок України та Кубок ліги.

Як гравець Максим Павленко є восьмиразовим чемпіоном України та тріумфатором 8 Кубків України. За національну команду уродженець Києва провів 47 матчів, у яких відзначився 19 голами.

Нагадаємо, що напередодні керівництво столичного клубу відправило у відставку з посади головного тренера Тараса Шпичку. Пізніше команду залишили три гравці, а згодом стало відомо про відхід ще трьох футзалістів.

У сезоні-25/26 SkyUp Futsal посів друге місце в регулярному чемпіонаті, поступившись ХІТу. Проте на чвертьфінальній стадії плейоф "авіатори" сенсаційно зазнали поразки від Сухої Балки, яка посіла 7-ме місце в першості.