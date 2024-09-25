Пишаємося вами: Шевченко привітав збірну України з виходом до 1/4 фіналу ЧС-2024

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у себе в соцмережах привітав збірну України з футзалу з виходом у чвертьфінал ЧС-2024.

Він опублікував stories у своєму акаунті в Instagram.

" Радий бачити, що наша збірна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу. Пишаємось вами та удачі далі", – написав Шевченко.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу "синьо-жовті" зуміли обіграти Нідерланди (3:1). Збірна України з футзалу вперше з 2012 року зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу.

На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.