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Пишаємося вами: Шевченко привітав збірну України з виходом до 1/4 фіналу ЧС-2024

Руслан Травкін — 25 вересня, 14:17
Пишаємося вами: Шевченко привітав збірну України з виходом до 1/4 фіналу ЧС-2024
Андрій Шевченко
Instagram

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко у себе в соцмережах привітав збірну України з футзалу з виходом у чвертьфінал ЧС-2024.

Він опублікував stories у своєму акаунті в Instagram.

"Радий бачити, що наша збірна вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу з футзалу. Пишаємось вами та удачі далі", – написав Шевченко.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу "синьо-жовті" зуміли обіграти Нідерланди (3:1). Збірна України з футзалу вперше з 2012 року зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу.

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На груповому етапі "синьо-жовті" спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

Збірна України з футзалу Андрій Шевченко Чемпіонат світу з футзалу-2024

Андрій Шевченко

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