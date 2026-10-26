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Ямал утретє поспіль став найкращим молодим футболістом світу: нагороду вручив Шевченко

Олексій Мурзак — 26 жовтня 2026, 23:04
Ямал утретє поспіль став найкращим молодим футболістом світу: нагороду вручив Шевченко
Андрій Шевченко та Ламін Ямал
Getty Images

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал отримав Трофей Копа-2026.

Нагороду йому вручив володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко.

Ямал переміг у цій номінації третій рік поспіль – раніше він вигравав Трофей Копа у 2024 та 2025 роках. Іспанець став першим футболістом, який тричі отримав цю нагороду.

Водночас півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Вікі Лопес отримала нагороду найкращій молодій футболістці року на церемонії Золотого м'яча-2026.

20-річна іспанка зберегла титул, який уперше здобула торік.

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.

За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".

Золотий м'яч Андрій Шевченко Ламін Ямал

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