Ямал утретє поспіль став найкращим молодим футболістом світу: нагороду вручив Шевченко

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал отримав Трофей Копа-2026.

Нагороду йому вручив володар Золотого м'яча-2004 Андрій Шевченко.

Ямал переміг у цій номінації третій рік поспіль – раніше він вигравав Трофей Копа у 2024 та 2025 роках. Іспанець став першим футболістом, який тричі отримав цю нагороду.

LAMINE YAMAL IS THE 2026 MEN YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2024 ✅ 2025 ✅ 2026 The Spanish wonderboy is unstoppable. #ballondor with @adidasUK https://t.co/06xA9tnaS2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Водночас півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Вікі Лопес отримала нагороду найкращій молодій футболістці року на церемонії Золотого м'яча-2026.

20-річна іспанка зберегла титул, який уперше здобула торік.

VICKY LOPEZ IS THE 2026 WOMEN’S YOUNG TALENT OF THE YEAR! ✅ 2025 ✅ 2026 Back-to-back winner. #ballondor https://t.co/VvlQZuxA2D — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Церемонія вручення Золотого м'яча-2026 відбувається в лондонському театрі Palladium.

Зазначимо, що напередодні букмекери оприлюднили коефіцієнти на переможця. Явним фаворитом вони вважають Гаррі Кейна.

За текстовою трансляцією церемонії можна слідкувати в онлайні від "Чемпіона".