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Шевченко прибув до Лондона на церемонію вручення Золотого м'яча

Денис Шаховець — 26 жовтня 2026, 13:58
Шевченко прибув до Лондона на церемонію вручення Золотого м'яча
Андрій Шевченко
УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко буде присутній на врученні Золотого м'яча 2026.

Про це стало відомо "Чемпіону" з власних джерел в УАФ.

Чи братиме 50-річний очільник УАФ безпосередню участь у церемонії, чи буде просто присутній у залі – наразі невідомо.

Нагадаємо, Андрій Шевченко виграв Золотий м'яч у 2004 році, коли був форвардом італійського Мілана та національної збірної України.

Фаворитом на Золотий м'яч 2026 є 33-річний нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн. Його головним конкурентом фахівці називають 19-річного іспанського вінгера Барселони Ламіна Ямаля.

Церемонія вручення нагороди відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

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