30 років на чолі Шахтаря: Шевченко нагородив Ахметова орденом "Легенда футболу"
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вручив президенту донецького Шахтаря Рінату Ахметову орден "Легенда футболу" – найвищу нагороду УАФ.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Відзнаку Ахметов отримав з нагоди 30-річчя на чолі донецького клубу.
Зазначається, що за цей час Шахтар пройшов значний шлях і перетворився на сучасний європейський клуб із вагомими здобутками та авторитетом на міжнародній арені. Попри виклики, пов'язані з війною та складною ситуацією в українському футболі, команда продовжує представляти Україну на найвищому рівні й розвивати молодих гравців.
Шевченко відзначив внесок Ахметова в розвиток клубу, наголосивши на його відданості футболу та системному підході до роботи.
"30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу. Завдяки інвестиціям Ріната Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри Шахтар вийшов на найвищий європейський рівень. Орден "Легенда футболу" – це знак поваги та вдячності від футбольної спільноти України за 30 років роботи, перемог та любові до футболу", – заявив Шевченко.
Раніше Ахметов отримав пам'ятну нагороду за вагомий внесок у розвиток футболу від президента УЄФА Александера Чеферіна.