30 років на чолі Шахтаря: Шевченко нагородив Ахметова орденом "Легенда футболу"

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вручив президенту донецького Шахтаря Рінату Ахметову орден "Легенда футболу" – найвищу нагороду УАФ.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Відзнаку Ахметов отримав з нагоди 30-річчя на чолі донецького клубу.

Зазначається, що за цей час Шахтар пройшов значний шлях і перетворився на сучасний європейський клуб із вагомими здобутками та авторитетом на міжнародній арені. Попри виклики, пов'язані з війною та складною ситуацією в українському футболі, команда продовжує представляти Україну на найвищому рівні й розвивати молодих гравців.

Шевченко відзначив внесок Ахметова в розвиток клубу, наголосивши на його відданості футболу та системному підході до роботи.

"30 років на чолі клубу – це приклад безпрецедентної відданості футболу. Завдяки інвестиціям Ріната Ахметова, системному підходу та пристрасті до гри Шахтар вийшов на найвищий європейський рівень. Орден "Легенда футболу" – це знак поваги та вдячності від футбольної спільноти України за 30 років роботи, перемог та любові до футболу", – заявив Шевченко.

Раніше Ахметов отримав пам'ятну нагороду за вагомий внесок у розвиток футболу від президента УЄФА Александера Чеферіна.