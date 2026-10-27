Особливий вечір: Шевченко – про церемонію вручення "Золотого м'яча-2026"

Президент УАФ Андрій Шевченко поділився враженнями від церемонії "Золотого м'яча-2026", де вручив нагороду найкращого молодого футболіста світу Ламіну Ямалу.

Допис про це він зробив в інстаграмі.

"Особливий вечір на честь 70-річчя "Золотого м'яча" та неймовірних талантів, які й надалі формують нашу прекрасну гру. Для мене було честю вручити нагороду найкращому гравцю до 21 року Ламіну Ямалу. Вітаю з ще одним видатним досягненням! Щирі вітання також Гаррі Кейну із заслуженим визнанням. Велика подяка France Football та УЄФА за чудовий вечір, що об'єднав покоління футбольної майстерності", – написав Шевченко.

Зазначимо, що в голосуванні за "Золотий м'яч-2026" Гаррі Кейн мінімально випередив Кіліана Мбаппе. Трійку замкнув вінгер Барселони Ламін Ямал.

Англієць провів найрезультативніший сезон у кар'єрі. Він забив 73 голи в 65 матчах за Баварію та національну збірну, а також віддав вісім асистів.

Форвард став першим гравцем Баварії з 1981 року, який отримав "Золотий м'яч". Востаннє його вигравав Карл-Гайнц Румменігге.

Нагадаємо, що сам Андрій Шевченко ставав володарем цієї нагороди у 2004 році. Тоді він випередив Деку та Роналдінью.