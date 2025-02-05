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Шевченко особисто привітав збірну України з футзалу з перемогою над Німеччиною

Руслан Травкін — 5 лютого 2025, 14:42
Шевченко особисто привітав збірну України з футзалу з перемогою над Німеччиною
Асоціація футзалу України

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко особисто привітав футзалістів збірної України з перемогою над Німеччиною (9:0) в матчі відбору на Євро-2026.

Про це повідомила Асоціація футзалу України.

"Вчора, після здобуття четвертої перемоги поспіль у відборі на ЄВРО-2026, в готель, де проживала футзальна збірна України завітав чинний президент УАФ Андрій Шевченко.

Легендарний футболіст подякував команді за ці перемоги в матчах та підкреслив їх важливість для всієї країни у теперішній час", – вказано в публікації.

Нагадаємо, матч проходив у столиці Молдови, Кишиневі.

Для "синьо-жовтих" це четверта перемога у відборі на європейську першість, до цього був розгром над Кіпром (7:0), звитяги над Румунією (2:0) та над німцями (5:3) на виїзді.

Наступні матчі кваліфікації Євро-2026 українці зіграють у квітні – проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня). Наразі колектив Олександра Косенко посідає першу сходинку в турнірній таблиці своєї групи. 

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