Ми зібралися й показали, на що здатні: Абакшин – про вихід збірної України в 1/4 фіналу Євро-2026

Нападник збірної України з футзалу Данило Абакшин прокоментував перемогу над Чехією, яка дозволила "синьо-жовтим" вийти в 1/4 фіналу Євро-2026, зазначивши, що програвати у перших матчах (поразка від Вірменії) перетворюється на неприємну традицію.

Його слова наводить пресслужба УЄФА.

"Ми хотіли перемогти, щоб вийти до чвертьфіналу та порадувати наших уболівальників, і нам це вдалося. У нас уже як традиція: перший матч не завжди проходить вдало. Але ми зібралися й показали, на що здатні як команда", – сказав Абакшин.

За підсумками цього матчу, найкращим гравцем якого було визнано Абакшина, підопічні Олександра Косенка фінішували на другому місці, поступившись лідерством Вірменії. У чвертьфіналі наша команда зіграє проти Франції. Зустріч відбудеться 31 січня, стартовий свисток пролунає о 17:00 за Києвом.

Зауважимо, що "синьо-жовті" обігрували французів у "бронзовому" фіналі чемпіонату світу 2024, а також у товариському матчі наприкінці 2025 року.