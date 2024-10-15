Абакшин: Преміальні за чемпіонат світу будуть, але ми не знаємо точних сум

Найкращий бомбардир збірної України на чемпіонаті світу-2024 Данило Абакшин розповів, що точну суму преміальних за успіх на світовій першості ще ніхто не оголошував.

Про це він сказав в інтерв'ю для сайту Ukrsport.pro.

"Преміальні? Ой, важке питання. Ми знаємо, що вони повинні бути точно, але точних сум нам ще невідомо. Коли буду знати точно, тоді і зможу сказати вам", – сказав футзаліст.

За турнір він забив 7 голів у 7 матчах. Данило у бронзовому фіналі проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1, оформив хеттрик.

Абакшин на світовій першості віддав 6 результативних передач. Він став найкращим у складі України за системою гол + пас.

Нагадаємо, що збірній України завдяки успішним виступам в Узбекистані вдалося встановити два власні рекорди на чемпіонатах світу.