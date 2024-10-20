Абакшин розповів, чому його вигнали з академії Шахтаря

Лідер збірної України з футзалу Данило Абакшин зізнався, що не підійшов донецькому Шахтарю через низький зріст.

Про це він сказав в інтерв'ю для Футбол24.

"Так, із Шахтаря мене вигнали. Я був дуже маленьким на зріст. І мав слабку швидкість. Принаймні, таку причину мені озвучили. Чи було образливо? Ой, дуже. Я провів там шість років – це суттєвий період", – сказав Абакшин.

Також він назвав тих гравців, які займалися з ним і стали виступати на високому рівні.

"Це Сашко Піхальонок із Динамо, Микита Кравченко з Полісся і Михайло Месхі, який виступає в Угорщині. Піхальонок уже тоді був топом. Наведу лише один факт. Коли я набивав сто разів, то Сашко – понад дві тисячі. Це свідчить про неабиякі технічні навички. Перебувати з таким майстром на полі дуже приємно. Раніше ми небагато спілкувалися, але протягом останніх років списуємося частіше", – додав Абакшин.

На ЧС-2024 з футзалу Данило забив 7 голів у 7 матчах. Він у бронзовому фіналі проти Франції, який завершився перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:1, оформив хеттрик.

Абакшин на світовій першості віддав 6 результативних передач. Він став найкращим у складі України за системою гол + пас.