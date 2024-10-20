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Він любить бігати: Абакшин – про гол воротаря Сухова на ЧС-2024

Руслан Травкін — 20 жовтня, 12:53
Він любить бігати: Абакшин – про гол воротаря Сухова на ЧС-2024
Данило Абакшин
fchit.kiev.ua

Ключовий гравець національної збірної України з футзалу Данило Абакшин пригадав гол голкіпера "синьо-жовтих" у ворота Венесуели під час матчу 1/4 фіналу ЧС-2024.

Про це він сказав в інтерв'ю для Футбол24.

"Разом із Сашком я вже рік граю. Усі ми знаємо, що він любить так бігати і може так забивати. Тут ця річ спрацювала і всі щиро раділи за Сухова.

Він багато займається, вдосконалюється. Сашко дуже нам допомагав і у воротах, і під час виходів з-під пресингу, і під час створення в атаці", – сказав Абакшин.

Данило та Олександр – гравці київського ХІТа. Минулого сезону цей клуб став чемпіоном України.

Матч із Венесуелою на чемпіонаті світу завершився перемогою України з рахунком 9:4, Абакшин у тій зустрічі оформив хеттрик.

Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024 Олександр Сухов Данило Абакшин

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