Він любить бігати: Абакшин – про гол воротаря Сухова на ЧС-2024

Ключовий гравець національної збірної України з футзалу Данило Абакшин пригадав гол голкіпера "синьо-жовтих" у ворота Венесуели під час матчу 1/4 фіналу ЧС-2024.

Про це він сказав в інтерв'ю для Футбол24.

"Разом із Сашком я вже рік граю. Усі ми знаємо, що він любить так бігати і може так забивати. Тут ця річ спрацювала і всі щиро раділи за Сухова. Він багато займається, вдосконалюється. Сашко дуже нам допомагав і у воротах, і під час виходів з-під пресингу, і під час створення в атаці", – сказав Абакшин.

Данило та Олександр – гравці київського ХІТа. Минулого сезону цей клуб став чемпіоном України.

Матч із Венесуелою на чемпіонаті світу завершився перемогою України з рахунком 9:4, Абакшин у тій зустрічі оформив хеттрик.