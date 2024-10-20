Він любить бігати: Абакшин – про гол воротаря Сухова на ЧС-2024
Данило Абакшин
fchit.kiev.ua
Ключовий гравець національної збірної України з футзалу Данило Абакшин пригадав гол голкіпера "синьо-жовтих" у ворота Венесуели під час матчу 1/4 фіналу ЧС-2024.
Про це він сказав в інтерв'ю для Футбол24.
"Разом із Сашком я вже рік граю. Усі ми знаємо, що він любить так бігати і може так забивати. Тут ця річ спрацювала і всі щиро раділи за Сухова.
Він багато займається, вдосконалюється. Сашко дуже нам допомагав і у воротах, і під час виходів з-під пресингу, і під час створення в атаці", – сказав Абакшин.
Данило та Олександр – гравці київського ХІТа. Минулого сезону цей клуб став чемпіоном України.
Матч із Венесуелою на чемпіонаті світу завершився перемогою України з рахунком 9:4, Абакшин у тій зустрічі оформив хеттрик.