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Абакшин висловився про хеттрик у чвертьфіналі ЧС-2024: Нарешті прорвало

Андрій Яросименко — 30 вересня, 12:56
Абакшин висловився про хеттрик у чвертьфіналі ЧС-2024: Нарешті прорвало
Данило Абакшин
АФУ

Гравець збірної України з футзалу Данило Абакшин прокоментував свій хеттрик у ворота Венесуели у чвертьфінальному матчі чемпіонату світу 2024.

Його слова передає Суспільне.

"Радий тут знаходитися. Дякую всім уболівальникам, це просто топ! Ми у четвірці найкращих! Хеттрик у чвертьфіналі ЧС? Нарешті трохи прорвало. Але це заслуга команди, скільки віддали, скільки ще не забив", – сказав Абакшин.

Зазначимо, що Абакшин став найкращим бомбардиром чвертьфінального матчу проти Венесуели. На його рахунку 3 голи та 2 асисти.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок – о 18:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Україні у матчі проти бразильців не допоможе один з лідерів команди – Назар Швед.

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