Основний гравець збірної України не зможе зіграти проти Бразилії у півфіналі ЧС-2024

Гравець збірної України з футзалу Назар Швед пропустить півфінальний матч ЧС-2024 проти Бразилії через перебір жовтих карток.

Про це інформує Суспільне Спорт.

Свій другий "гірчичник" на турнірі він отримав у грі проти Венесуели (9:4) у межах чвертьфіналу Мундіалю. Варто зазначити, що Назар зможе допомогти "синьо-жовтим" у фіналі, якщо вдасться туди вийти, чи у поєдинку за третє місце.

Швед на світовій першості забив двічі: йому це вдалося у грі проти Анголи на груповому етапі, а також у поєдинку з венесуельцями.

Огляд матчу Україна – Венесуела можна переглянути ТУТ. Справжнім героєм гри став Даниіл Абакшин, який забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. Польовий гравець після зустрічі був дуже щасливий, що йому вдалося так добре себе проявити.

Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996 році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.