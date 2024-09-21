Визначився найкращий гравець збірної України в матчі з Афганістаном

Даниіл Абакшин визнаний найкращим гравцем збірної України з футзалу в матчі 3 туру групового етапу ЧС-2024 проти Афганістану.

Абакшин долучився до трьох з чотирьох голів команди. Спершу він заробив пенальті, з якого відзначився Євген Жук, а вже за кілька хвилин після того його дотик до м'яча призвів до другого голу. В другому таймі Даниіл записав на свій рахунок результативну передачу.

"Жовто-сині" перемогли Афганістан з рахунком 4:1. В 1/8 фіналу ЧС команда Олександра Косенка зустрінеться з Нідерландами. Матч відбудеться у вівторок, 24 вересня. Початок зустрічі о 18:00 за київським часом.