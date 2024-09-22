Абакшин: З кожним днем мрія стає все ближче і ближче
Асоціація футзалу України
Гравець збірної України з футзалу Даниіл Абакшин поділився враженнями від виходу у плейоф чемпіонату світу-2024.
Його слова наводить сайт Асоціації футзалу України.
"Трішки навіть мурашки по шкірі. Я не можу описати ці емоції. Це дуже мотивує працювати ще більше. Це мрія, яка з кожним днем стає все ближче і ближче. Тут гравець матчу (проти Афганістану – прим.), а що буде далі, подивимось"
Також Абакшин поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 фіналу проти Нідерландів.
"Я вже дивився їхній матч з Узбекистаном. Хороша команда, вони дуже додали та суттєво піднялися в рейтингу ФІФА та УЄФА. Вони переграли Парагвай, який безапеляційно посів перше місце у групі. Думаю, матч буде цікавим"
Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід з групи проти Афганістану Абакшин забив гол, заробив пенальті та віддав асист.
Поєдинок України проти Нідерландів відбудеться у вівторок, 24 вересня.