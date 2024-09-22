Абакшин: З кожним днем мрія стає все ближче і ближче

Гравець збірної України з футзалу Даниіл Абакшин поділився враженнями від виходу у плейоф чемпіонату світу-2024.

Його слова наводить сайт Асоціації футзалу України.

" Трішки навіть мурашки по шкірі. Я не можу описати ці емоції. Це дуже мотивує працювати ще більше. Це мрія, яка з кожним днем стає все ближче і ближче. Тут гравець матчу (проти Афганістану – прим.) , а що буде далі, подивимось"

Також Абакшин поділився очікуваннями від поєдинку 1/8 фіналу проти Нідерландів.

" Я вже дивився їхній матч з Узбекистаном. Хороша команда, вони дуже додали та суттєво піднялися в рейтингу ФІФА та УЄФА. Вони переграли Парагвай, який безапеляційно посів перше місце у групі. Думаю, матч буде цікавим"

Нагадаємо, у вирішальному матчі за вихід з групи проти Афганістану Абакшин забив гол, заробив пенальті та віддав асист.

Поєдинок України проти Нідерландів відбудеться у вівторок, 24 вересня.