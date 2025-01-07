Найкращий бомбардир збірної України на ЧС-2024 перейшов до польського клубу
Форвард ХІТ та збірної України з футзалу Даниіл Абакшин став гравцем польського Євробуса.
Про цей перехід київський колектив повідомив на своєму сайті.
"Бажаємо Даниілу гідно представити Україну в європейському футзалі!", – йдеться у заяві клубу.
Даниіл Абакшин виступав за ХІТ з початку сезону-2023/24. За цей час він провів у складі киян 54 матчі, в тому числі 9 у межах Ліги чемпіонів. 27-річний гравець записав на свій рахунок 33 голи (8 у єврокубку).
Варто зазначити, що за Євробус також виступають українці Роман Колток, Назар Швед, Артем Фаренюк та Ярослав Лебідь.
Дебютувати за свою нову команду Даниіл Абакшин зможе вже завтра, 8 січня, коли Євробус зіграє в гостях з Ополем.
Нагадаємо, що Абакшин був одним із творців історичного виступу збірної України на минулому чемпіонаті світу, де команда Олександра Косенка здобула бронзові медалі.
На турнірі в Узбекистані Даниіл провів сім матчів, у яких відзначився сімома голами, що дозволило йому завоювати срібну бутсу ЧС-2024.