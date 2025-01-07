Найкращий бомбардир збірної України на ЧС-2024 перейшов до польського клубу

Форвард ХІТ та збірної України з футзалу Даниіл Абакшин став гравцем польського Євробуса.

Про цей перехід київський колектив повідомив на своєму сайті.

"Бажаємо Даниілу гідно представити Україну в європейському футзалі!", – йдеться у заяві клубу.

Даниіл Абакшин виступав за ХІТ з початку сезону-2023/24. За цей час він провів у складі киян 54 матчі, в тому числі 9 у межах Ліги чемпіонів. 27-річний гравець записав на свій рахунок 33 голи (8 у єврокубку).

Варто зазначити, що за Євробус також виступають українці Роман Колток, Назар Швед, Артем Фаренюк та Ярослав Лебідь.

Дебютувати за свою нову команду Даниіл Абакшин зможе вже завтра, 8 січня, коли Євробус зіграє в гостях з Ополем.

Нагадаємо, що Абакшин був одним із творців історичного виступу збірної України на минулому чемпіонаті світу, де команда Олександра Косенка здобула бронзові медалі.

На турнірі в Узбекистані Даниіл провів сім матчів, у яких відзначився сімома голами, що дозволило йому завоювати срібну бутсу ЧС-2024.