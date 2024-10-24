Динамо – Рома: зупинити Довбика

У четвер, 24 жовтня, відбудуться матчі 3 туру Ліги Європи УЄФА, в одному з яких київське Динамо зіграє в гостях проти Роми.

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У цій грі зійдуться команди-аутсайдери загальної турнірної таблиці. І якщо від українського чемпіона (дві поразки у двох іграх) можна було чогось подібного чекати, то римляни сенсаційно програли шведському Ельфсборгу і зараз перебувають лише на 27 місці з одним набраним очком.

Гра у Римі стане найважчим випробуванням для підопічних Олександра Шовковського, як і гра Шахтаря, напередодні, у Лондоні, у Лізі чемпіонів проти Арсеналу. Підопічні Марина Пушича зіграли на арені Емірейтс гідно, хай і програли з мінімальним рахунком. Сподіваємося, кияни мають чим здивувати суперника.

Активне трансферне літо у Римі

Рома завжди на слуху не лише в італійських уболівальників, а й у тих, хто уважно стежить за єврокубковими баталіями. При цьому назвати колектив із Риму грандом, нарівні з Міланом, Ювентусом та Інтером, навряд чи можливо. Команда лише три рази в історії ставала чемпіоном Італії, востаннє це сталося у сезоні 2000/01.

Набагато краще справи у команди йдуть у Кубку Італії – дев'ять титулів. Але й тут останній трофей датований сезоном 2007/08. Також у 2001 та 2007 роках команда вигравала Суперкубок Італії, а востаннє віцечемпіоном країни ставала у сезоні 2016/17.

Минулий чемпіонат команда завершила на 6 позиції. Нині ж іде у самій середині таблиці – на 10 місці, з показниками типового середняка: у восьми іграх команда здобула 2 перемоги при 4 нічиїх та 2 поразках.

При цьому перед початком цього сезону команда суттєво оновилася. Але на результатах, це поки що особливо не позначається. Зокрема, команда скинула "віковий баласт" в особі 36-річного португальського голкіпера Руя Патрісіу (перейшов до Аталанти) та 34-річного англійця Кріса Смоллінга (саудівський Аль-Фейха).

Також у саудівський Аль-Іттіфак пішов 19-річний португалець Жуан Кошта. А ось відхід нападника Андреа Белотті та захисника Леандро Спінаццоли – серйозні втрати.

Водночас захист посилили німець Матс Гуммельс (перейшов із дортмундської Боруссії) та іспанець Маріо Ермосо (Атлетіко Мадрид). У півзахисті команду поповнили французи Ману Коне (Боруссія Менхенгладбах) та Енцо Ле Фе (Ренн), на вістрі атаки – наш Артем Довбик, який перейшов із Жирони, та аргентинець Матіас Суле з Ювентуса.

Матч Гуммельс Офіційний сайт Ромі

Варто сказати, що дует нападників обійшовся Ромі найдорожче. Суле коштував римлянам 25,6 млн євро, Довбик – 30,5 млн. І поки що Артем справно відпрацьовує вкладені в нього мільйони. Українець забив 3 голи у 8 матчах Серії А та 1 – у 2 іграх Ліги Європи. У Сулі цей показник промовистий – 0. При цьому він виходив на поле у 7 із 8 матчах Серії А та обох іграх ЛЕ. Єдине ніж аргентинець "відзначився", то це жовтою карткою в матчі чемпіонату Італії, тоді як в українського нападника дисциплінарних санкцій немає.

Артем Довбик Getty Images

Поверніть тренера!

Гучний скандал у Ромі стався вже на початку нинішнього сезону. Після стартового відрізка чемпіонату керівництво клубу вирішило звільнити головного тренера Даніеле Де Россі. Того самого, який 16 січня змінив Моурінью та провів чудову другу половину попереднього сезону. Команда увійшла до 6 найкращих у підсумковій таблиці Серії А і дійшла до півфіналу Ліги Європи, вибивши на шляху Фейєнорд, Брайтон і Мілан, поступившись лише леверкузенському Баєру.

18 вересня 2024 року Де Россі був звільнений з посади головного тренера клубу, провівши всього 4 матчі в Серії А, в яких команда набрала 3 очки – тричі "вовки" сирали внічию, зазнавши однієї поразки. Примітно, що вже за кілька днів розпочався скандал із генеральним директором клубу Ліною Сулуку, яка підлаштувала звільнення тренера. Самій Ліні після відходу Де Россі стали надходити погрози від фанатів і власники клубу також звільнили її з посади. Але головне, що гравці команди горою стали на захист колишнього тренера.

Іван Юрич Офіційний сайт Ромі

Так, за нового наставника Івана Юрича, команда виграла два матчі поспіль у Серії А, але в жовтні знову повернулася "чорно-сіра" смуга. І ось, за інформацією італійських ЗМІ, керівництво Роми розглядає можливість повернути на посаду головного тренера Де Россі.

Коротка серія в чемпіонаті та нічия у ЛЕ

По суті, все, що можуть римляни записати собі в актив у нинішньому чемпіонаті – це короткий відрізок у другій половині вересня, де протягом тижня команда здобула дві перемоги у чемпіонаті та зіграна внічию у єврокубку.

22 вересня Рома на своєму полі обіграла з великим рахунком Удінезе - 3:0, завдяки голам Довбіка, Пауло Дібали і Томмазо Больданці, а рівно через тиждень, також у себе вдома, на Стадіо Олімпіко, здолала Венецію, 2:1, завдяки точним ударам Брайана Крістанте та Нікколо Пізіллі. Між цими двома матчами, 25 вересня, відбулася гра з Атлетиком із Більбао у Лізі Європи, де на гол Довбіка іспанці зуміли відповісти влучним ударом Айтора Паредеса – 1:1. І, мабуть, все. На цьому біла смуга Роми обривається.

Пауло Дібала Офіційний сайт Ромі

В іншому – команда чергує бліді нічиї з поразками. Навіть гра з Ювентусом у безгольовому матчі чемпіонату Італії мало чим запам'яталася. Крім того, у вересні римляни примудрилися програти Емполі на своєму полі – 1:2 (у цьому матчі перший і поки що єдиний гол у сезоні забив легіонер з Узбекистану Ельдор Шомурадов). А минулої неділі, знову ж таки, на своєму полі, не зуміли "зачепити" навіть нічию з Інтером – 0:1.

На цей момент у Роми 8 голів у чемпіонаті, три з яких на рахунку Довбика, який є найкращим бомбардиром команди. В той самий час у чемпіона світу аргентинця Дибали, який у минулі сезони "тягнув" команду (13 та 12 голів, відповідно), лише один точний удар. Та і єдиний гол римлян у Лізі Європи також на рахунку форварда збірної України. Для Динамо стримування Довбика буде одним з основних завдань у цьому матчі. До речі, Дибала у зв'язці з Довбиком також не менш важливий, але вже як помічник українського форварда.

Артем Довбик Getty Images

До того ж повторимося, у Роми стався провал у другому турі ЛЕ, де італійці сенсаційно поступилися більш ніж скромному Ельфсборгу – 0:1. І зараз команда, яка має 1 очко та 27 місце за межами зони плей-офф, безумовно, налаштована лише на перемогу. Нехай італійські клуби дещо "зверхньо" дивляться на Лігу Європи, вважаючи її другосортним турніром, і виставляючи на матчі найчастіше напіврезервні склади. Вихід Роми до півфіналу минулого сезону показує, що команда все ж таки ставить перед собою певні завдання на всіх фронтах.

Впевненість в УПЛ та невдачі в єврокубку

Своєю чергою, Динамо поки що впевнено виконує головне завдання на сезон у чемпіонаті України. Команда майже не дозволяє собі втрачати очки в іграх із середняками та аутсайдерами, вигравши 8 матчів у Прем'єр-лізі за однієї нічиєї. З 25 балами кияни впевнено очолюють турнірну таблицю, випереджаючи зокрема на 6 очок своїх головних конкурентів із донецького Шахтаря. Що дуже важливо з погляду розподілу путівок до єврокубків на наступний сезон. До Ліги чемпіонів потрапляє лише чемпіон України.

Олександр Шовковський, Динамо – Лаціо (0:3) ФК "Динамо" Київ

Ось і минулої суботи Динамо більш ніж впевнено перемогло у столичному дербі Оболонь із рахунком 5:1. При цьому гравці Динамо забили усі шість голів, Тарас Михавко вразив власні ворота. У чужі ворота забивали Микола Шапаренко, Владислав Ванат (двічі), Олександр Караваєв та Володимир Бражко.

А ось у Лізі Європи у киян суцільні невдачі.

Спочатку команда Шовковського поступилася іншому римському клубу – Лаціо (0:3), який грав напіврезервним складом. А вже у другому турі віцечемпіон України не знайшов аргументів проти німецького Гоффенгайма – 0:2. У турнірній таблиці ЛЕ після двох турів Динамо посідає передостаннє 35 місце, випереджаючи лише турецький Бешикташ за різницею м'ячів – 0-5 проти 1-7 у турецької команди.

Микола Шапаренко (у білому) у оточенні футболістів Лаціо ФК "Динамо" Київ

Внаслідок чого Динамо може здобути перші очки (очко) у Римі? Шляхом максимальної концентрації, самовідданості, насамперед в обороні, і банального фарту. Об'єктивно за всіма ігровими показниками Рома – фаворит матчу. Навіть якщо господарі поля вийдуть напіврезервним складом. Гра з Лаціо показала, що Динамо сьогодні не може "тягатися" на рівні з італійськими клубами. І навряд чи щось зміниться в одному конкретно взятому матчі у четвер у Римі. З іншого боку, в одному конкретному матчі можуть бути будь-які сюрпризи.

Букмекери ставлять на Рому

Аналітики букмекерських контор не сумніваються в успіху господарів поля. Українські компанії пропонують поставити на перемогу римлян із розрахунком 1,51 до 1, тоді як на нічию – 4,65 до 1, а на перемогу Динамо – 6,30 до 1.

У той же час середній коефіцієнт на перемогу Роми в найбільших світових букмекерських конторах становить 1,48, у той час як на нічию 4,46, а на перемогу Динамо – 6,81.

Де дивитись

Усі матчі основного етапу єврокубків – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій на території України показує медіасервіс MEGOGO. Трансляція буде доступна користувачам передплат "Максимальна" та "Спорт" на каналі "MEGOGO Футбол Перший".