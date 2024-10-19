Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Рома – Динамо

У четвер, 24 жовтня, київське Динамо проведе виїзний матч третього туру основного етапу Ліги Європи проти італійської Роми.

Поєдинок відбудеться на арені "Стадіо Олімпіко" у Римі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо є аутсайдером цього протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Роми – 1,65;

Нічия – 4,05;

Перемога Динамо – 5,30.

Крім того, на те, що Динамо не програє, можна поставити за 2,28. Іншими словами, букмекери більше вірять у Рому, проте не виключають, що кияни можуть зачепитися за залікові пункти.

Після двох турів Динамо не має очок в активі, натомість Рома набрала один бал. Команда Олександра Шовковського раніше програла італійському Лаціо (0:3) та німецькому Гоффенгайму (0:2).

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Рома – Динамо.

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