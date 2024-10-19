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Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Рома – Динамо

Денис Шаховець — 19 жовтня, 18:55
Букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи Рома – Динамо
ФК Динамо Київ

У четвер, 24 жовтня, київське Динамо проведе виїзний матч третього туру основного етапу Ліги Європи проти італійської Роми.

Поєдинок відбудеться на арені "Стадіо Олімпіко" у Римі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

За версією бейтингового оператора FAVBET, Динамо є аутсайдером цього протистояння. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

  • Перемога Роми – 1,65;
  • Нічия – 4,05;
  • Перемога Динамо – 5,30.

Крім того, на те, що Динамо не програє, можна поставити за 2,28. Іншими словами, букмекери більше вірять у Рому, проте не виключають, що кияни можуть зачепитися за залікові пункти.

Після двох турів Динамо не має очок в активі, натомість Рома набрала один бал. Команда Олександра Шовковського раніше програла італійському Лаціо (0:3) та німецькому Гоффенгайму (0:2).

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Рома – Динамо.

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  • ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.
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