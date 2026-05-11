Дибала хоче залишитися в Ромі ще на сезон і готовий піти на істотне зменшення зарплати

Нападник Роми Пауло Дибала готовий піти на істотне зменшення заробітної плати, аби залишитися і надалі виступати за римський клуб.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Його інформацією, граець поки не отримав пропозиції від клубу, але очікує на рішення власника "вовків" Дена Фрідкіна.

Водночас головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні хотів би зберегти гравця, але його доля залежатиме від рішення Фрідкіна.

Раніше сам Дибала вже заявляв, найімовірніше, покине клуб наприкінці поточного сезону, адже з приводу продовження до нього досі ніхто не звертався.

У поточній кампанії на рахунку Пауло 3 голи та 5 асистів у 25 матчах за Рому в усіх турнірах. 32-річний аргентинець виступає за римський клуб з літа 2022 року, коли перейшов із Ювентуса на правах вільного агента.