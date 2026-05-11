Зірка Роми натякнув на відхід із клубу

Зірковий аргентинський форвард Роми Пауло Дибала заявив, що, найімовірніше, покине клуб наприкінці поточного сезону.

Слова нападника наводить Фабріціо Романо.

"Мій контракт говорить про те, що наступні два матчі стануть моїми останніми за Рому. Угода спливає наприкінці червня, і ніхто з Роми зі мною не зв'язувався", – заявив аргентинець.

Раніше повідомлялося про те, що Дибала може продовжити кар'єру в Бока Хуніорс. При цьому, головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні хоче зберегти нападника у складі команди і на наступний сезон.

У поточній кампанії на рахунку Дибали 3 голи та 5 асистів у 25 матчах за Рому в усіх турнірах. 32-річний аргентинець виступає за римський клуб з літа 2022 року, коли перейшов із Ювентуса на правах вільного агента.