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Рома – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

Станіслав Лисак — 22 жовтня, 07:52
Рома – Динамо: де дивитися матч Ліги Європи
ФК Динамо Київ

Динамо Київ завітає в гості до Роми, за яку виступає Артем Довбик, у межах третього раунду основного етапу Ліга Європи УЄФА.

Зустріч відбудеться в четвер 24 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки.

На думку нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet, переможцем цього поєдинку стане італійська команда з коефіцієнтом 1,54. На нічию дають 4,40, а успіх підопічних Олександра Шовковського оцінюється у 6,20.

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