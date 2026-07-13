Рома продовжила контракт із зірковим нападником

Рома та аргентинський форвард Пауло Дибала продовжили співпрацю.

Про це повідомила пресслужба римського клубу.

Новий контракт між сторонами розрахований до 30 червня 2027 року.

Paulo Dybala is here to stay 🟡🔴#ASRoma pic.twitter.com/AOMiH0JGTA — AS Roma English (@ASRomaEN) July 13, 2026

Нагадаємо, що Пауло виступає за римлян із літа 2022-го, коли перебрався з туринського Ювентуса. Відтоді провів у футболці Роми 140 матчів, у яких відзначився 45 голами та 30 асистами.

У сезоні-2025/26 взяв участь у 27 іграх (3 м'ячі та 8 гольових передач).

Раніше повідомлялося про те, що Пауло може продовжити кар'єру в Бока Хуніорс.