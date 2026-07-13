Рома продовжила контракт із зірковим нападником
Пауло Дибала
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Рома та аргентинський форвард Пауло Дибала продовжили співпрацю.
Про це повідомила пресслужба римського клубу.
Новий контракт між сторонами розрахований до 30 червня 2027 року.
Нагадаємо, що Пауло виступає за римлян із літа 2022-го, коли перебрався з туринського Ювентуса. Відтоді провів у футболці Роми 140 матчів, у яких відзначився 45 голами та 30 асистами.
У сезоні-2025/26 взяв участь у 27 іграх (3 м'ячі та 8 гольових передач).
Раніше повідомлялося про те, що Пауло може продовжити кар'єру в Бока Хуніорс.