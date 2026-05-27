Українська правда
Зірковий одноклубник Довбика близький до продовження контракту з Ромою

Софія Кулай — 27 травня 2026, 09:40
Пауло Дибала
Getty Images

Аргентинський форвард Пауло Дибала може продовжити свої виступи за італійську Рому.

Про це інформує інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що 32-річний футболіст близький до підписання нового контракту з римським клубом.

Нова угода буде розрахована до 2028 року, а зарплата Дибали становитиме 2,5 мільйона євро на рік без урахування бонусів.

Цікаво, що аргентинець хоче залишитися у складі "вовків", тому готовий піти на фінансові поступки. Адже зарплата нападника у попередньому контракті складає 8 мільйонів, а це втричі менше, аніж прописано у новій угоді.

Старий контракт гравця з італійським клубом спливає 30 червня 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 5 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Пауло виступає за римлян із літа 2022-го, коли перебрався з туринського Ювентуса. Відтоді провів у футболці Роми 140 матчів, у яких відзначився 45 голами та 30 асистами. Наразі не завоював із "вовками" жодного титулу.

У сезоні-2025/26 взяв участь у 27 іграх (3 м'ячі та 8 гольових передач).

Додамо, що Рома з Дибалою фінішувала третьою у розіграші Серії А-2025/26, набравши 73 бали у 38-ми турах, відігравши до Ліги чемпіонів-2026/27.

Раніше повідомлялося про те, що Пауло може продовжити кар'єру в Бока Хуніорс.

