Рома – Динамо Київ: онлайн-трансляція

Динамо Київ зустрінеться з Ромою, за яку виступає Артем Довбик, в матчі третього туру основного етапу Ліга Європи УЄФА.

Поєдинок відбудеться в четвер 24 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок зустрічо – о 19:45 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри в цій новині, починаючи з 19:30.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки.