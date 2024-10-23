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Рома – Динамо Київ: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 23 жовтня, 20:15
ФК Динамо Київ
Рома – Динамо Київ: онлайн-трансляція

Динамо Київ зустрінеться з Ромою, за яку виступає Артем Довбик, в матчі третього туру основного етапу Ліга Європи УЄФА.

Поєдинок відбудеться в четвер 24 жовтня, на арені "Стадіо Олімпіко" в Римі. Початок зустрічо – о 19:45 за Києвом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри в цій новині, починаючи з 19:30.

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Після двох турів Рома та Динамо знаходяться в нижній частині турнірної таблиці, "вовки" заробили один заліковий пункт, а кияни двічі зазнали поразки.

Динамо Київ Ліга Європи Рома Артем Довбик