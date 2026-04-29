Зірка Роми обрав собі новий клуб

Іменитий аргентинський форвард Роми Пауло Дибала може перейти в Бока Хуніорс цього літа.

Про це повідомляє ESPN.

32-річний гравець досяг попередньої домовленості про перехід в аргентинський клуб після закінчення терміну дії його контракту з Ромою у червні.

Відповідаючи на запитання про можливий перехід до Боки, Дибала сказав: "Це було б чудово. Сьогодні я граю за Рому і захищаю цю футболку, але ніколи не знаєш, що чекає попереду".

Перехід до Боки дозволив би нападнику знову об'єднатися зі своїм колишнім партнером по Ромі та другом Леандро Паредесом.

"Це було б чудово. Ми дуже сумуємо за Леандро, але я не знаю, що буде далі", – заявив Дибала.

У поточному сезоні на рахунку Дибали 3 голи та 4 асисти в 22 матчах за Рому в усіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що римляни знайшли заміну аргентинцеві в особі Серхіо Аррібаса.