Зоря та Олександрія визначилися зі складами на матч 3 туру УПЛ

Луганська Зоря та Олександрія назвали стартові склади на матч третього туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/2025.

Зоря: Турбаєвський, Джордан, Нваезе, Вантух (к), Яцик, Башич, Мічін, Тронтель, Кирюханцев, Антюх, Герреро.

Запасні: Сапутін, Мацапура, Ескінья, Гусєв, Хахльов, Дришлюк, Слесар, беніто, Жуніор, Кораблін, Вакула, Горбач.

Олександрія: Єрмаков, Кравченко, Калюжний, Ковалець (к), Філіппов, Шулянський, Мартинюк, Копина, Шабанов, Безерра, Шостак.

Запасні: Шевченко, Костишин, Мишньов, Базаєв, Логінов, Ващенко, Скорко, Кампос, Смирний, Погорілий, Макаренко.

Зазначимо, також сьогодні відбудуться матчі Полісся — Інгулець та Динамо — Карпати.

Нагадаємо, у другому турі Зоря на виїзді перемогла Чорноморець, а Олександрія впевнено здолала ЛНЗ. Напередодні ковалівський Колос мінімально поступився Чорноморцю, а Ворскла переграла Оболонь.