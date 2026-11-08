Олександрія здолала СК Полтаву, ЮКСА поділила очки з Пробієм у 15 турі Першої ліги
У неділю, 8 листопада, двома матчами продовжився 15 тур чемпіонату України у Першій лізі.
ЮКСА вдома зіграла внічию з Пробієм. Нападник господарів Віктор Уго вивів свою команду вперед на 18-й хвилині. На 28-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота ФК ЮКСА за гру рукою захисника. Максим Гірний не реалізував удар з точки, але успішно зіграв на добиванні – 1:1.
Олександрія завдяки голу Власюка в середині першого тайму здолала СК Полтаву. Перемога дозволила "містянам" наблизитися до дуету лідерів, скоротивши відставання до 1 бала.
Чемпіонат України – Перша ліга
15 тур, 8 листопада
ЮКСА (Тарасівка) – Пробій (Городенка) 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 18 Віктор Уго, 1:1 – 31 Гірний
Олександрія – СК Полтава 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 24 Власюк
Нагадаємо, напередодні гол голкіпера врятував Фенікс-Маріуполь від поразки у грі з Прикарпаттям, а Нива та Металіст здобули результативні перемоги.