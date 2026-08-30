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Матч 4-го туру УПЛ між Зорею та ФК Харків перенесли на інший день через затяжну повітряну тривогу

Микола Літвінов — 30 серпня 2026, 22:52
Матч 4-го туру УПЛ між Зорею та ФК Харків перенесли на інший день через затяжну повітряну тривогу
УПЛ

Матч 4-го туру Української Прем'єр-ліги між луганською Зорею та Харковом буде дограно 31 серпня.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Поєдинок стартує з 51-ї хвилини о 13:00. Таке рішення довелося ухвалити через загрозу російських атак – затяжна повітряна тривога не дозволила безпечно дограти матч.

Додамо, що на початку зустрічі між командами голом відзначився нападник харків'ян Ітодо. Таким чином, підопічні Младена Бартуловича розпочнуть гру 31-го серпня із рахунком 1:0 на свою користь.

Нагадаємо, що поєдинок між ЛНЗ та Вересом, який також неодноразово переривався після повітряних тривог, команди таки зуміли завершити. Гол Чечера на останніх хвилинах подарував рівнянам звитягу (1:0).

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