Не сподобалася сьогоднішня реакція команди: Скрипник – про поразку Зорі від Харкова у 4 турі УПЛ

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник прокоментував поразку від Харкова (0:3) у матчі 4 туру Української Прем'єр-ліги, зазначивши, що його команда пропускає голи, які не піддаються опису.

Його слова наводить пресслужба луганського клубу.

"Звичайно, будемо розмовляти з хлопцями. Одна команда вийшла на гру заряджена, а ми програвали, повинні були більше хотіти. Вперед рухаємось, а в обороні…Пропускаємо голи, котрі не піддаються опису. Тільки через такі матчі ти переступаєш через себе, прогресуєш. Все йде від самовіддачі, єдиноборств.

Ми вийшли на продовження гри, наче не вірили, що можемо змінити ситуацію. Можливо, коли попустити гол після індивідуальної помилки, щось психологічно надломилося. Не сподобалася сьогоднішня реакція команди. Вчора мені більше сподобалося, як ми діяли, ніж в сьогодні 40 хвилин. Хоча за цей час можна зробити все. На жаль, сталося те, що сталося", – сказав тренер.

Раніше на результат протистояння відреагував і головний тренер Харкова Младен Бартулович.

Після цього матчу обидві команди мають в активі по 6 очок. У турнірній таблиці УПЛ Харків розташувався на 6-й сходинці, а Зоря опустилася на 7-ме місце.