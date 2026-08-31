Це, мабуть, мій найважчий матч у ролі тренера: Бартулович – про звитягу над Зорею в 4 турі УПЛ

Головний тренер ФК Харків Младен Бартулович після перемоги над луганською Зорею заявив, що це був один із найважчих матчів у його тренерській кар'єрі.

Про це він розповів на післяматчевому етері УПЛ ТБ.

"Це, мабуть, мій найважчий матч у ролі тренера, дуже емоційний і стресовий – бо треба думати про футбол, а більше думаєш про тривоги, шахеди і ворога нашого.

Дуже важко, і хочу подякувати хлопцям за те, яка концентрація у них була, в такій важкій ситуації, яке налаштування після кожної паузи, як вони виходили й віддавали себе. Заслужено перемогли в цій грі, показали гарний футбол. Я впевнений, що ця перемога додасть нам дасть впевненості".

Хорватський фахівець відзначив, наскільки важко проводити такий поєдинок та знаходити мотивацію для своїх підопічних, аби вони продовжували грати за таких обставин. За його словами, це серйозна проблема, й навіть такі зіркові наставники як Жозе Моурінью, не зуміли б знайти їй рішення.

"Це дуже важко, і це такий досвід. Якби такий досвід дали Моурінью або якомусь іншому тренеру – вони теж не знали б, який рецепт для цього.

Дуже важко емоційно хлопців тримати, особливо після другої паузи, коли після перерви вийшли, 5 хвилин зіграли, знову пауза, зайшли в роздягальню, всі мовчали, емоцій вже не було.

Мабуть, добре, що не дограли вчора, бо емоційно вже всі були пусті. Але дякую їм за це налаштування, як вони сьогодні вийшли і допрацювали те, що вчора повинні були зробити".

Зауважимо, що у межах четвертого туру Української Прем'єр-ліги харків'яни із дублем косоварського нападника Забергджі зуміли переграти команду Віктора Скрипника із рахунком 3:0.

Варто зазначити, що гра мала відбутися 30 серпня, проте внаслідок затяжної повітряної тривоги було вирішено перенести поєдинок на наступний день.