Битва Шахтаря і Полісся, проблеми Динамо та шанс Харкова: анонс 4 туру УПЛ

Після тижневої перерви, пов'язаної з матчами 1/32 фіналу Кубку України, поновиться чемпіонат Української Прем'єр-ліги.

Центральною подією 4-го туру стане протистояння Шахтаря та Полісся. Луганська Зоря, яка вдало стартувала в першості, зустрінеться з амбітним Харковом. Львівські Карпати на виїзді зіграють з Лівим Берегом, а київське Динамо матчем проти Буковини закриє програму 4-го туру.

"Чемпіон" у традиційному анонсі представляє головні інтриги 4-го туру.

П'ятниця, 28 серпня

15:30. Колос – Оболонь

Субота, 29 серпня

13:00. Кудрівка – Епіцентр

15:30. Лівий Берег – Карпати

18:00. Шахтар – Полісся

Неділя, 30 серпня

13:00. Чорноморець – Кривбас

15:30. ЛНЗ – Верес

18:00. Зоря – Харків

Понеділок, 31 серпня

18:00. Буковина – Динамо

Битва команд, які ще не перемагали у новому сезоні

Ігрову програму четвертого туру відкриє матч у Ковалівці, де місцевий Колос прийматиме Оболонь. "Хлібороби" невдало розпочали чемпіонат, зазнавши двох поразок у стартових турах від Зорі (0:2) і Динамо (1:2). Ці результати абсолютно не відповідають тим завданням, які ставить керівництво перед тренерським штабом Руслана Костишина.

Покращити турнірне положення Колос матиме змогу в поєдинку з Оболонню. В Кубку України ковалівці в меншості розгромили першолігову ЮКСА (3:0), яка прагне поборотися за вихід в УПЛ.

ФК Колос

Головному тренеру Оболоні Олександру Антоненку не позаздриш. До жовтня "пивовари" гратимуть виключно на виїзді через реконструкцію домашньої арени. Однак очки набирати потрібно, адже у трьох перших турах не здобуто жодної перемоги. Ба більше, Оболонь ще не забивала в нинішньому сезоні УПЛ.

На рівні елітного дивізіону суперники зустрічалися шість разів: в одному матчі перемогу святкували "пивовари", а решта завершилися внічию. До речі, у чотирьох очних поєдинках не було забито жодного м'яча.

ФК Колос

Епіцентр без свого лідера проти Кудрівки

Номінально домашній матч проти Епіцентра Кудрівка проведе на стадіоні "Авангард" у Рівному. У межах 1/32 фіналу Кубку України "сіверяни" розгромили команду Другої ліги Авангард Лозова (6:1), пропустивши гол від зіркового форварда Олександра Гладкого. А от у чемпіонаті підопічні Олександра Протченка ще не перемагали: зіграли внічию з Оболонню та Лівим Берегом, а в першому турі поступилися Шахтарю (1:5).

Проти Кудрівки Епіцентр гратиме без лідера команди Хоакіна Сіфуентеса, який перейшов у Карпати. У стартових турах іспанець забив два голи та відігравав важливу роль у побудові атакувальної гри. Втрата провідного футболіста може стати значною проблемою для команди Сергія Нагорняка. У Кубку України його підопічні зі скрипом обіграли аматорську То4ку (2:1).

ФК Епіцентр

У турнірній таблиці Епіцентр знаходиться на високій 6-й сходинці, маючи в активі чотири бали. Натомість Кудрівка посідає 11-те місце.

В очному протистоянні на рівні УПЛ між командами зберігається повний паритет: по одній перемозі, а різниця м'ячів – 2:2. У складі Кудрівки матч пропускатиме основний опорний півзахисник Артур Думанюк, який у попередньому турі був вилучений у матчі з Оболонню.

ФК Кудрівка

Чи зупинить Лівий Берег Карпати?

Лідер чемпіонату в четвертому турі завітає до "Арени Лівий Берег". Команда Франа Фернандеса зіграє проти "лелек", які у нинішньому сезоні ще не програвали.

У трьох стартових турах "леви" забили суперникам 10 м'ячів – це найкращий показник серед усіх команд Прем'єр-ліги. Натомість пропустили лише один гол. Тож Лівому Берегу буде вкрай важко стримувати атакувальний натиск Карпат, де особливо виділяється Ян Костенко.

Ян Костенко ФК Карпати

У сезоні-2024/25 "зелено-білі" двічі обігрували Лівий Берег із загальним рахунком 6:2. Тож головна інтрига матчу – чи зуміє команда Олександра Рябоконя зупинити львів'ян.

Шахтар проти Полісся: битва фаворитів чемпіонату

Центральним матчем 4-го туру стане поєдинок між Шахтарем та Поліссям. "Вовки" – незручний суперник для "гірників". У шести очних матчах на рівні УПЛ донеччани здобули лише одну перемогу, забивши один м'яч. Натомість житомиряни здобули три перемоги, а ще у двох матчах зіграли внічию з грандом українського футболу.

Шахтар і Полісся пропустили 1/32 фіналу Кубку України, де приєднаються вже на наступній стадії турніру. Тож після 3-го туру команди мали ігрову паузу.

ФК Шахтар

Команда Ари Турана у трьох стартових турах здобула три перемоги і лише за різницею м'ячів поступається Карпатам у турнірній таблиці. Бронзовий призер минулого чемпіонату у попередньому турі вдома поступився Зорі, не знайшовши протидії тактиці Віктора Скрипника.

Перед звітним матчем Шахтар підсилив склад двома новачками: бразильським півзахисником Габріелем Карвалью і оборонцем Аланом Маттуро із Дженоа. Натомість до Саудівської Аравії поїхав Артем Бондаренко.

Чорноморець спробує перервати невдалу серію у матчах із Кривбасом

Чорноморець гратиме проти Кривбасу на тлі неприємних подій. Ворог зруйнував базу "моряків" в Совіньойоні та пошкодив домашню арену в Одесі. Крім того, команда Романа Григорчука вилетіла з Кубку України, сенсаційно поступившись Вільхівцям з Другої ліги (0:1).

Матч Вільхівці – Чорноморець ФК Чорноморець

У чемпіонаті справи Чорноморця теж йдуть кепсько. Одесити зазнали двох поразок та наразі замикають турнірну таблицю. Команда відчуває кадровий дефіцит і потребує підсилення складу.

Кривбас у попередньому турі зіграв внічию з Лівим Берегом (1:1) та посідає сьоме місце в турнірній таблиці. Команда Патріка ван Леувена доволі впевнено почувається в гостях, оскільки любить використовувати вільні зони.

ФК Кривбас

Історія протистояння між командами розпочалася із сезону-1992/93. З того часу суперники провели в елітному дивізіоні 40 очних поєдинків, в яких Кривбас здобув 16 перемог, а Чорноморець – 15. Ще 9 матчів завершилися внічию. У чотирьох останніх поєдинках незмінним переможцем була команда з Кривого Рогу.

Варто зауважити, що матч між Чорноморцем та Кривбасом відбудеться на стадіоні "Чорноморець", але за відсутності глядачів.

ЛНЗ – Верес: хто візьме гору в Черкасах?

Після вильоту з єврокубків ЛНЗ сконцентрувався на внутрішніх змаганнях. У попередньому турі підопічні Віталія Пономарьова здобули першу перемогу в сезоні, здолавши кризовий Чорноморець (2:0). "Фіолетові" пропустили стадію 1/32 фіналу Кубку України та мали час ретельно підготуватися до поєдинку з Вересом.

Футболісти ЛНЗ ФК ЛНЗ

Рівненська команда під час паузи в чемпіонаті розгромила на виїзді Інгулець (4:1) в розіграші Кубку України. Перемога над одним із фаворитів Першої ліги може свідчити про поступовий вихід з кризи команди Олега Шандрука, яка у трьох стартових турах зазнала двох поразок, набравши одне очко в матчі з Епіцентром.

Верес є доволі неприємним суперником для ЛНЗ. У шести попередніх матчах рівненські "вовки" здобули дві перемоги – рівно стільки ж і в черкасців. За різницею забитих і пропущених м'ячів невелика перевага за "фіолетовими" – 6:5.

Віталій Пономарьов і Олег Шандрук ФК ЛНЗ

Зоря після сенсації проти Полісся зустрінеться з амбітним Харковом

У минулому турі команда Віктора Скрипника створила найбільшу сенсацію, обігравши на виїзді Полісся (2:1). Втім, поки зарано співати діфирамби Зорі. На старті сезону Зоря не демонструє стабільних результатів – яскраві перемоги чергуються з провалами, як у домашньому поєдинку з Кривбасом (1:3).

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник ФК Зоря

Харків поки не виправдовує очікувань. За своїм потенціалом "золотисто-багряні" вважаються одними з претендентів на нагороди, але у нинішньому сезоні команда Младена Бартуловича вже втратила шість із дев'яти можливих очок.

Поєдинок проти Зорі може стати лакмусовим папірцем для Харкова, який декларує боротьбу за чемпіонство.

ФК Харків

Суперники добре знають один одного. Ба більше, Бартулович свого часу працював із Зорею, а Скрипник – у Харкові, який тоді ще називався Металіст 1925. В очних зустрічах повна перевага за луганцями: п'ять перемог проти однієї у харків'ян. Різниця забитих і пропущених м'ячів теж показова – 19:6 на користь Зорі.

Динамо не має права на помилку, а Буковина спробує створити сенсацію

Київське Динамо у двох перших матчах чемпіонату набрало максимум очок та посідає четверте місце в таблиці, маючи гру в запасі. Проте це лише статистика. Обидві перемоги киян були здобуті "на тоненького". З Вересом підопічні Ігоря Костюка врятувалися від нічиєї у компенсований час, а з Колосом догравали поєдинок в меншості, ризикуючи пропустити вирішальний м'яч.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

У разі втрати очок тренерський штаб Динамо може бути відправлений у відставку. Тож від результату матчу у Львові залежатиме подальша доля Костюка. Тим більше, що легкої прогулянки для "біло-синіх" не очікується. У киян гру пропускатиме Володимир Бражко, який був вилучений у матчі з Колосом.

Буковина після повернення в еліту ще не перемагала і не забила жодного м'яча. Рахунок попереднього поєдинку проти Карпат (0:3) не відображає подій на полі. Підопічні Сергія Шищенка мали достатньо нагод, щоб поборотися за нічию. Втім, команду переслідує невезіння з реалізацією гольових моментів.

Матч Карпати – Буковина ФК Буковина

Востаннє суперники зустрічалися у квітні цього року, коли Динамо обіграло "жовто-чорних" у півфіналі Кубку України (3:0). А от в елітному дивізіоні попередня зустріч датується травнем 1994 року. Тоді кияни у Чернівцях розгромили Буковину (3:0).

У загальній статистиці суперництва тотальною перевагою володіє Динамо: сім перемог і одна нічия, а різниця забитих і пропущених м'ячів складає 20:2.

ФК Буковина

Де дивитися матчі 4-го туру УПЛ

Усі матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги можна буде переглянути на офіційному телеканалі UPL.TV.

Трансляції будуть доступні на OTT-платформах MEGOGO, Київстар ТБ, SWEET.TV та Vodafone TV, а також міжнародних сервісах OneFootball і GONET.TV. Крім того, UPL.TV входить до пакетів низки кабельних та IPTV-провайдерів, зокрема Volia, triolan.TV, IPnet і КОЛО.ТБ, а також доступний на супутниковій платформі Viasat.

На офіційному сайті та YouTube-каналі UPL.TV можна буде знайти огляди поєдинків, найкращі моменти, інтерв'ю та інший ексклюзивний контент.