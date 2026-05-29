Карпати продовжили контракт з досвідченим голкіпером

Олександр Булава — 29 травня 2026, 18:32
Львівські Карпати продовжили контракт з воротарем Романом Мисаком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

34-річний голкіпер підписав однорічну угоду, яка розрахована до 30 червня 2027-го. Фінансові деталі не розголошуються.

Мисак приєднався до Карпат у липні 2025 року, але з того часу не зіграв жодного офіційного матчу.

Досвідчений воротар також грав за Кримтеплицю (Молодіжне), Орхус (Данія), Рух (Львів), Десну (Чернігів), Алашкерт (Вірменія) та Дніпро-1 (Дніпро).

Раніше львівський клуб попрощався ще з двома виконавцями. Карпати продали у празьку Славію за рекордні 5 мільйонів євро 19-річного голкіпера Назара Домчака. Також команду залишив резервний воротар Андрій Кліщук, який пішов із клубу на правах вільного агента.

