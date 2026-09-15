Сімеоне: Золотий м'яч має дістатися Мессі

Головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне вважає, що цього року "Золотий м'яч" має отримати аргентинський нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі.

Його слова передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Золотий м'яч" 2026 року має дістатися Лео Мессі. Жодних сумнівів. З огляду на те, як він виступив на чемпіонаті світу в такому віці… Жодних сумнівів", – заявив Сімеоне.

Зазначимо, що Мессі є 8-разовим володарем "Золотого м'яча". В нинішньому сезоні він провів 24 матчі на клубному рівні, в яких забив 21 гол і віддав 11 асистів.

Влітку Ліонель також дійшов зі збірною Аргентини до фіналу чемпіонату світу, де поступився Іспанії. На мундіалі він записав собі в актив 12 результативних дій.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 26 жовтня у Лондоні.

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Нагадаємо, що торік володарем Золотого м'яча-2025 став лідер ПСЖ Усман Дембеле.