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Тату, від тебе тхне: син Мессі неординарно привітав батька із черговим трофеєм за Інтер Маямі

Богдан Войченко — 17 вересня 2026, 13:24
Скріншот
Тату, від тебе тхне: син Мессі неординарно привітав батька із черговим трофеєм за Інтер Маямі

Син Ліонеля Мессі Чіро влаштував кумедну сцену після перемоги Інтер Маямі у Кубку Кампеонес-2026.

Хлопчик підійшов до батька, обійняв його після тріумфу, а потім зробив дещо несподіване.

Після обіймів Чіро понюхав свою руку та заявив, що від Ліонеля неприємно пахне. На таке чесне дитяче зауваження Мессі не образився аргентинець лише голосно розсміявся.

Сам Мессі став одним із головних героїв фінального матчу. Інтер Маямі переміг Крус Асуль із рахунком 2:0, а Ліонель відкрив рахунок на 24-й хвилині зустрічі.

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Наприкінці поєдинку аргентинець ще й записав до свого активу результативну передачу на Каземіро. Для бразильця цей гол став уже четвертим у останніх п'яти матчах.

Раніше повідомлялося, що Девід Бекхем висловився про Золотий м'яч-2026, назвавши гравця, який має її отримати.

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