Тату, від тебе тхне: син Мессі неординарно привітав батька із черговим трофеєм за Інтер Маямі

Син Ліонеля Мессі Чіро влаштував кумедну сцену після перемоги Інтер Маямі у Кубку Кампеонес-2026.

Хлопчик підійшов до батька, обійняв його після тріумфу, а потім зробив дещо несподіване.

Після обіймів Чіро понюхав свою руку та заявив, що від Ліонеля неприємно пахне. На таке чесне дитяче зауваження Мессі не образився – аргентинець лише голосно розсміявся.

Сам Мессі став одним із головних героїв фінального матчу. Інтер Маямі переміг Крус Асуль із рахунком 2:0, а Ліонель відкрив рахунок на 24-й хвилині зустрічі.

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Наприкінці поєдинку аргентинець ще й записав до свого активу результативну передачу на Каземіро. Для бразильця цей гол став уже четвертим у останніх п'яти матчах.

Раніше повідомлялося, що Девід Бекхем висловився про Золотий м'яч-2026, назвавши гравця, який має її отримати.