Мессі здобув черговий титул з Інтер Маямі, оформивши гол + асист

Інтер Маямі здолав Крус Асуль у матчі за Кубок Кампеонес-2026.

Гра завершилась із рахунком 2:0. "Чаплі" забили по одному голу в кожному з таймів.

На 24-й хвилині взяттям воріт відзначився Ліонель Мессі. Наприкінці зустрічі аргентинець записав собі в актив асист на Каземіро, який забив уже четвертий м'яч в останніх п'яти поєдинках.

Кубок Кампеонес – це щорічний футбольний матч між чемпіоном МЛС та переможцем мексиканської Ліги MX. Він проводиться із 2018 року – тепер в обох ліг по чотири титули.

Кубок Кампеонес

Маямі, США, 17 вересня

Інтер Маямі – Крус Асуль 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Мессі, 2:0 – 81 Каземіро

Зазначимо, що це був перший матч Інтера Маямі під керівництвом Кілі Гонсалеса. Він замінив Гільєрмо Ойоса, який із квітня виконував обов'язки головного тренера.