Буде несправедливістю: Робінсон розповів, чому Кейн повинен виграти Золотий м'яч-2026

Колишній голкіпер збірної Англії Пол Робінсон розповів, що буде несправедливо, якщо нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн не виграє Золотий м'яч у 2026 році.

Його цитує Bayern & Germany.

"Якщо Гаррі Кейн цього року не виграє Золотий м'яч, це, безперечно, буде несправедливістю. Конкуренція сильна, але ніхто не має таких показників, як він", – заявив Робінсон.

У минулому сезоні-2025/26 англійський форвард відзначився 61 голом і 7 асистами у 51-му матчі. Разом із Баварією оформив требл – став чемпіоном Бундесліги, а також виграв Кубок і Суперкубок Німеччини.

Нещодавно англієць встановив рекорд Бундесліги. Гаррі став найшвидшим гравцем, який перетнув позначку у 100 голів. На його рахунку вже 101 м'яч у 98 іграх.

Кейна вважають одним із фаворитів на ЗМ-2026, вручення якого відбудеться 26 жовтня у Лондоні. 8 вересня визначилися усі номінанти на індивідуальну нагороду. Головними конкурентами Гаррі є Ламін Ямал, Кіліан Мбаппе та навіть Ліонель Мессі.

Раніше авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг якраз Кейн.