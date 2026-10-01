Трофеї – не головне: Куртуа назвав футболіста, який має отримати "Золотий м'яч-2026"

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа поділився думками щодо боротьби за "Золотий м'яч-2026".

Його слова передає Onda Cero.

Бельгієць вважає, що трофеї не мають відігравати головну роль при виборі переможця та назвав свого фаворита.

"Я вважаю, що "Золотий м'яч" має дістатися найкращому гравцеві року, а не тому, хто виграв найбільше трофеїв. За цією логікою, можливо, два роки тому його мав би виграти Карвахаль, який провів просто фантастичний сезон... Для мене фаворитом є Мбаппе. Тому що коли дивишся, як він грає на полі, те, що він робить зі своєю швидкістю – це неймовірно. Так само як і його голи", – сказав Куртуа.

Зазначимо, що вже було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Церемонія вручення відбудеться 26 жовтня в Лондоні.

Раніше сам Мбаппе оцінив свої шанси отримати престижну нагороду. Він вважає, що має аргументи для підсумкової перемоги.

Нагадаємо, що минулого сезону Кіліан став найкращим бомбардиром Ла Ліги, Ліги чемпіонів і чемпіонату світу. У 2025 році "Золотий м'яч" виграв Усман Дембеле.