Беллінгем назвав найкращого футболіста в історії збірної Англії

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем поділився думками про капітана команди Гаррі Кейна.

Його слова передає пресслужба УЄФА.

Футболіст Реала вважає, що в історії "трьох левів" не було кращого гравця. Він сподівається, що 33-річний форвард ще довго виступатиме на міжнародному рівні:

"Для мене він насамперед неймовірна людина. Як капітан і як чоловік, він піклується про кожного. Саме він завжди бере на себе відповідальність, коли потрібно щось зробити за межами поля. А що стосується його гри, тут уже просто бракує слів. Він найкращий гравець в історії збірної Англії, який коли-небудь носив цю футболку, і для мене честь грати з ним. Він грає на рівні, який, якщо подивитися на весь світ, практично не має собі рівних. Він забиває голи із задоволенням, продовжує опускатися глибоко, віддавати передачі за спини захисникам і на фланги, роблячи внесок у гру на багатьох ділянках поля. Він повертається назад, щоб відбирати м'ячі, допомагає в усьому – тож стає лише кращим. Нам потрібно користуватися цим якомога довше".

Зазначимо, що Кейн взяв участь у всіх чотирьох матчах збірної Англії в Лізі націй-2026/27, які відбулись напередодні. Він забив у них шість голів і віддав одну результативну передачу.

Форвард Баварії є найкращим бомбардиром в історії "трьох левів". Він вважається одним із головних претендентів на отримання "Золотого м'яча-2026".