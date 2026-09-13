Мессі та Грізманн забили в матчах МЛС

Легендарний аргентинський форвард Ліонель Мессі відзначився голом за Інтер Маямі в матчі регулярного чемпіонату МЛС, який відбувся в ніч із 12 до 13 вересня. Команда з Флориди, яка посідає 2 місце в турнірній таблиці Східної конференції, вдома не зуміла обіграти лідера, Нешвілл – нічия 2:2.

Мессі, який нещодавно завершив кар'єру в збірній Аргентини, вийшов у основі Інтера Маямі та забив на 62 хвилині матчу. Для Інтер Маямі це вде третя нічия поспіль у матчах МЛС.

Відзначився голом й інша ексзірка європейського футболу – Антуан Грізманн із Орландо Сіті. Він відкрив рахунок у матчі проти Торонто, який завершився розгромною перемогою 3:0.

Таким чином, Грізманн забив уже в п'ятому матчі МЛС поспіль. Сумарно в цих 5 поєдинках він відзначився 7 голами та 1 асистом.