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Легенда футболу назвав головного фаворита на "Золотий м'яч-2026"

Денис Іваненко — 15 вересня 2026, 09:45
Легенда футболу назвав головного фаворита на Золотий м'яч-2026
Лотар Маттеус
instagram.com/lotharmatthaus10

Володар "Золотого м'яча-1990" Лотар Маттеус поділився думками про претендентів на цю нагороду у 2026 році.

Його слова передає Bayern & Germany.

Колишній футболіст Баварії розповів, хто більше заслужив її – Кіліан Мбаппе чи Ламін Ямал:

"Він винятковий гравець, але, попри великий успіх, це був не рік Ламіна Ямала. Він був "одним із багатьох" у кампанії збірної Іспанії на чемпіонаті світу та не зовсім досяг того рівня, який демонстрував у минулому та який знову показує цього сезону. Це не означає, що він не має шансів у голосуванні.

У нього є все необхідне, щоб стати володарем "Золотого м'яча". Я вважаю, що титули відіграють вирішальну роль, тому вважаю його шанси кращими, ніж у Мбаппе, який цього року нічого не виграв із Реалом або збірною Франції".

При цьому німець не їх вважає головними претендентами на престижну нагороду. Він вважає, що фаворитом є Гаррі Кейн.

"Він виграв "Золоту бутсу", забивав на чемпіонаті світу та важливі голи в Лізі чемпіонів. Крім того, він виграв два титули з Баварією та дійшов до півфіналу і Ліги чемпіонів, і чемпіонату світу", – сказав Маттеус.

Зазначимо, що напередодні було оголошено 30 претендентів на "Золотий м'яч-2026". Туди потрапили одразу десять гравців ПСЖ.

Раніше Маурісіо Почеттіно розповів, хто повинен виграти нагороду. Він вважає, що цього разу немає явного фаворита.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 26 жовтня в Лондоні. Останнім володарем нагороди є Усман Дембеле.

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