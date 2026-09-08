Я ніколи не голосую за себе: Дембеле назвав трійку фаворитів на Золотий м'яч-2026

Французький нападник ПСЖ Усман Дембеле переконаний, що Золотий м'яч-2026 залишиться у руках футболіста паризького клубу.

Його цитує L'Équipe.

Він назвав свою трійку претендентів на індивідуальну нагороду, у яку включив свого одноклубника Хвічу Кварацхелію. Також у чільну трійку потрапили нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн та форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе.

Володар Золотого м'яча-2025 згадав про вінгера Баварії Майкла Олісе, який провів неймовірний сезон. Також заговорив про Ламіна Ямала, Фабіана Руїса та Пачо.

"Я не думаю, що цей трофей під сумнівом. Я думаю, що він залишиться в руках гравця ПСЖ. Моя трійка найкращих? Хвіча Кварацхелія, Гаррі Кейн, який провів дуже хороший сезон, і, я думаю, Кіліан Мбаппе. Я? Ні, я ніколи не ставлю себе в такі ситуації. Я ніколи не голосую за себе. Я б не голосував за себе, адже є ще багато інших. Майкл Олізе міг би бути в ньому, тому що в нього був неймовірний сезон. Він був найкращим гравцем Бундесліги. Ламін Ямал також. Фабіан Руїс, Пачо… Ми схильні забувати про Пачо. Я сподіваюся, що ми не забудемо його цього року, бо він цього заслуговує", – сказав Усман.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні. Організатори внесли зміни у критерії оцінки футболістів.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

Раніше півзахисник ПСЖ Вітінья розповів, що Золотий м'яч-2026 має здобути хтось із його одноклубників, виділивши трійку головних претендентів. Схожої думки дотримується головний тренер парижан Луїс Енріке.

А от один із найпопулярніших футбольних агентів планети Жорже Мендеш вважає, що Ямал найбільше серед усіх заслужив отримати цю індивідуальну нагороду у 2026-му році.