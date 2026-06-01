Легенда футболу оцінив зірку ПСЖ: Якби не майбутній ЧС, Кварацхелія став би володарем Золотого м'яча

Колишній нападник туринського Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро високо оцінив виступи грузинського вінгера ПСЖ Хвічі Кварацхелії.

Його цитує TuttoMercatoWeb.

Легенда футболу переконаний, що якби цього року не відбувався чемпіонат світу, то лідер збірної Грузії міг би спокійно стати володарем Золотого м'яча-2026. Торік його переможцем став Усман Дембеле, одноклубник Хвічі.

"Якби не майбутній ЧС, Кварацхелія став би володарем Золотого м'яча завдяки виступам у Лізі чемпіонів. Ніхто не впливав на гру настільки сильно завдяки голам, результативним передачам і самій присутності на полі", – сказав Дель П'єро.

25-річного лівого вінгера парижан, які тріумфували у фіналі Ліги чемпіонів над Арсеналом (по пенальті 4:3), визнали найкращим футболістом сезону турніру.

Відзначимо, що ПСЖ вдруге поспіль виграв найпрестижніший єврокубковий старт.

Нагадаємо, що Кварацхелія виступає за паризький клуб із січня 2025-го. Відтоді провів у футболці парижан 80 матчів (27 голів та 19 асистів) та завоював 8 титулів.

У сезоні-2025/26 Хвічі відзначився 19 м'ячами та 11 гольовими передачами у 48 іграх в усіх клубних турнірах. Чинний контракт грузина з ПСЖ розрахований до кінця червня 2029-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 90 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Кварацхелія потрапив у сферу інтересів лондонського Арсенала.