Відомий агент назвав єдиного футболіста, який заслужив на Золотий м'яч-2026

Один із найпопулярніших футбольних агентів планети Жорже Мендеш назвав фаворита у боротьбі за Золотий м'яч-2026.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

На його думку, Ламін Ямал найбільше заслужив отримати цю нагороду.

"Золотий м'яч має отримати геній, і Ламін Ямал – єдиний, хто може виграти його цього року. Він геній, і після такого сезону його ні з ким не можна порівнювати. Більше ніж справедливо вважати його головним претендентом на Золотий м'яч-2026 після перемоги на ЧС, у Ла Лізі та чудового сезону у Барселоні. Він це заслужив", – заявив Мендеш.

Нагадаємо, що у сезоні-2025/26 правий вінгер здобув із каталонським клубом два титули – чемпіонство Іспанії та Суперкубок країни. Також у складі збірної Іспанії став чемпіоном світу-2026.

Раніше легендарний колишній гравець збірної Німеччини Лотар Маттеус назвав свого потенційного переможця на ЗМ-2026. А перед цим півзахисник ПСЖ Вітінья розповів, що нагороду має здобути хтось із його одноклубників, виділивши трійку головних претендентів.

Торік переможцем Золотого м'яча-2025 став вінгер парижан Усман Дембеле. А перед цим тріумфатором став Родрі.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

На другій та третій сходинках опинилися Ямал та Мессі відповідно. Дембеле обіймає лише 7-ме місце, а Кварацхелія – 9-те.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.