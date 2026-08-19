Легенда футболу розповів, хто повинен виграти Золотий м'яч-2026

Легендарний колишній гравець збірної Німеччини Лотар Маттеус висловив свою думку щодо того, хто повинен стати володарем Золотого м'яча-2026.

Його цитує Sky Sport.

За його словами, нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн найбільше серед усіх гравців претендує на цю нагороду. Маттеус зазначив, що дійшов до такого висновку за підсумками усього сезону, а не лише чемпіонату світу.

Він переконаний, що Ламін Ямаль, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Родрі та Джуд Беллінгем не заслуговують на перемогу.

"Кейн здобув із Баварією два національні титули. Єдиним недоліком є те, що він пропустив фінали чемпіонату світу та Ліги чемпіонів. В усьому іншому він демонстрував видатну гру і, на мою думку, не мав жодного слабкого відрізка. Він і Родрі – це також гравці, які дозволяють своїм діям на полі говорити за себе, замість того, щоб потрапляти в новини через історії поза межами футбольного поля. Для мене Кейн – це футболіст, який найбільше заслуговує на Золотий м'яч", – заявив Маттеус.

Раніше півзахисник ПСЖ Вітінья розповів, що Золотий м'яч-2026 має здобути хтось із його одноклубників, виділивши трійку головних претендентів.

Торік переможцем Золотого м'яча-2025 став вінгер парижан Усман Дембеле. А перед цим тріумфатором став Родрі.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

На другій та третій сходинках опинилися Ямал та Мессі відповідно. Дембеле обіймає лише 7-ме місце, а Кварацхелія – 9-те.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.