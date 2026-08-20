Він має неймовірний потенціал: Моурінью зізнався, чи хотів би підписати Ямала в Реал

Наставник Реала Жозе Моурінью поділився думками про Барселону та її лідера Ламіна Ямала.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Португалець заявив, що він вражений роботою головного тренера каталонців та їхнього спортивного директора. "Особливий" віддав належне й головні зірці "блаугранас", проте підкреслив, що не хотів би його підписувати, адже має чудовий склад.

"Мені подобається. Дуже хороша робота. Флік, Деку і, звісно, гравці. Мені до вподоби, що вони роблять. Ні, я б не хотів мати Ямала у своїй команді. Без сумніву, це молодий гравець, який має неймовірний потенціал. Це не нормально, що в 19 років ти стаєш чемпіоном світу та Європи, але у нас топовий склад. Я б зараз нікому не дав шансу пробитися до основи. Зараз мої гравці – найкращі", – сказав Моурінью.

Зазначимо, що напередодні відбулась презентація Жозе Моурінью в ролі головного тренера Реала. Він підписав контракт із "вершковими" до 30 червня 2029 року.

Португалець уже працював у мадридському клубі в період із 2010-го по 2013-й роки. Він провів на чолі команди 178 матчів і здобув три трофеї.

Нещодавно стало відомо, що португалець запровадив низку нових правил для покращення дисципліни. Перший офіційний поєдинок у сезоні-2026/27 Реал проведе на виїзді проти Еспаньйола, стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.