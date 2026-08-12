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Зірка ПСЖ зізнався, хто заслуговує виграти Золотий м'яч-2026

Софія Кулай — 12 серпня 2026, 08:06
Зірка ПСЖ зізнався, хто заслуговує виграти Золотий м'яч-2026
Вітінья
Getty Images

Півзахисник ПСЖ Вітінья вважає, що володарем Золотого м'яча-2026 повинен стати хтось із його одноклубників.

Його слова наводить сайт французького клубу.

Він назвав трьох своїх партнерів по паризькому гранду, які претендують на нагороду. Себе 26-річний португалець не включив у цю трійку.

"Цього року є багато чудових гравців, які можуть виграти цей трофей. На мою думку, було б логічно, якби його отримав гравець ПСЖ – наприклад, Хвіча Кварацхелія після свого сезону в Лізі чемпіонів, Усман Дембеле після його чудового року або Фабіан Руїс, який виграв усе... Я голосую за парижанина!" – заявив Вітінья.

Нагадаємо, що минулого сезону-2025/26 команда Луїса Енріке тріумфувала у Лізі чемпіонів, Лізі 1, Суперкубку Франції, Міжконтинентальному кубку та Суперкубку УЄФА.

Торік переможцем Золотого м'яча-2025 став вінгер парижан Усман Дембеле. А перед цим тріумфатором став опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі.

У липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Гаррі Кейн. Форвард збірної Англії на мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.

На другій та третій сходинках опинилися Ламін Ямал та Ліонель Мессі відповідно. Дембеле обіймає лише 7-ме місце, а Кварацхелія – 9-те.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.

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