Я ще був дитиною: Ямал – про свою поразку Дембеле в боротьбі за Золотий м'яч

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал перед оголошенням переможця "Золотого м'яча-2025" думав, що нагорода буде його, проте зазначив, якби він у той момент виграв, тоді не зміг би оцінити повною мірою цей трофей через свій вік.

Його слова передає Marca.

"Чесно кажучи, я справді думав, що виграю його того дня через те, що сталося багато чого. Гадаю, для мене було дуже добре, що його виграв Дембеле. Попри те, що це допомогло мені особистісно зрости, я не думаю, що це був для мене відповідний момент, адже я ще був дитиною і, ймовірно, не оцінив би, що насправді означає виграти "Золотий м'яч". Побачимо, чи цього року це буде мій рік".

19-річний нападник заявив, що за минулий рік він подорослішав й багато чого зрозумів, а з тогорічним переможцем Усманом Дембеле наразі перебуває у гарних стосунках.

"Усман і я дуже добре ладнаємо. Я проводив з ним час, ми багато розмовляли, і навіть днями він запитав мене, як я. З того часу я подорослішав і багато чого змінив у своєму житті. Я дуже радий, що він його виграв. Ми також були разом на церемонії нагородження в Дубаї, і видно, що у нас чудові стосунки. Ми продовжуємо спілкуватися час від часу".

Нагадаємо, що чинним володарем Золотого м'яча є вінгер ПСЖ і збірної Франції Усман Дембеле. Він у вересні 2025-го року випередив у боротьбі за нагороду іспанського вінгера Ламіна Ямала з Барселони та свого партнера з ПСЖ португальського хавбека Вітінью.

Зазначимо, що у сезоні-25/26 Ямал провів 45 матчів на клубному рівні. У них він забив 24 голи та віддав 18 асистів. Також Ламін разом із командою став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок Іспанії та дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Напередодні Ямал отримав історичне визнання в Ла Лізі, яким не може похвалитись жоден іспанець.