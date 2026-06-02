Кейн оцінив свої шанси на здобуття Золотого м'яча

Форвард мюнхенської Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн розповів, що з огляду на кількість забитих голів та виграних титулів, він повинен бути серед претендентів на Золотий м'яч-2026.

Його цитує L'Equipe.

Водночас забивний нападник припустив, якщо англійська національна команда тріумфує на найближчому чемпіонаті світу-2026, то нагорода дістанеться саме футболісту "трьох левів", хоча результат фіналу Ліги чемпіонів також не можна відкидати.

Нагадаємо, що Баварія вилетіла в 1/2 фіналу ЛЧ якраз від свіжоспеченого переможця турніру ПСЖ. Попри це англієць потрапив у символічну команду Ліги чемпіонів-2025/26 за версією УЄФА.

"Якщо подивитися на нинішніх фаворитів на отримання Золотого м'яча, то це Майкл Олісе, а також гравці, які дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, і я. Але водночас я не з тих, хто стверджує, що заслуговує на Золотий м'яч. Намагаюся, щоб моя гра на полі говорила сама за себе", – заявив Гаррі.

У сезоні-2025/26 32-річний ключовий форвард Баварії відзначився 61 голом та 7 асистами у 51 матчі в усіх клубних турнірах.

Відзначимо, що торік Кейн посів лише 13 місце (112 очок) у списку претендентів на Золотий м'яч-2025, володарем якого став вінгер паризького ПСЖ Усман Дембеле.

Вже незабаром Гаррі разом зі збірною Англії поїде на ЧС-2026, де команда Томаса Тухеля зіграє у квартеті проти Хорватії (17 червня), Гани (23 червня) та Панами (28 червня).